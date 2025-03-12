«Ценят дружбу»: Титов рассказал, зачем Китай назначил нового сопредседателя комитета развития
Титов: Новый сопредседатель комитета дружбы говорит об укреплении со стороны КНР
Назначение нового сопредседателя российско-китайского комитета дружбы, мира и развития свидетельствует о значительном укреплении статуса комитета со стороны Китая. Об этом сообщил Борис Титов, специальный представитель президента России по взаимодействию с международными организациями в области устойчивого развития, в интервью СМИ2.
«Назначение сопредседателем Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития действующего члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна — это сильное повышение статуса комитета с китайской стороны. Наши партнёры делают ещё большую ставку на отношения России и КНР, ценят дружбу в условиях стремительно меняющегося мироустройства», — сказал Титов.
Отношения Китая и России развиваются действительно стремительно. Недавно стало известно, что страны предпринимают шаги в направлении отмены визового режима. Временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй отметил, что пока сложно сказать, когда будет конкретный результат, но ситуация продвигается шаг за шагом. Кроме того, Пекин и Москва вместе участвуют в военных учениях.
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