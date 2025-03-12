Глава нацразведки США подтвердила возобновление передачи разведданных Киеву
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление передачи разведывательных данных Киеву. В соцсети X она сообщила, что пауза в этом процессе закончилась.
«По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что аэрокосмическая компания Maxar вернула Киеву доступ к спутниковым снимкам GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). Разрешение выдали трём официально авторизованным государственным клиентам. Несколько украинских пользователей сервиса уже получили уведомления о восстановлении аккаунтов.
Напомним, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что США приняли решение остановить передачу разведывательной информации Киеву. Речь шла о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России. При этом журналисты отмечали, что подпольная передачи информации продолжается. Накануне в Саудовской Аравии состоялась встрече делегаций США и Украины, после которой Вашингтон объявил о возобновлении передачи разведданных.
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