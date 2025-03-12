Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:24

Глава нацразведки США подтвердила возобновление передачи разведданных Киеву

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление передачи разведывательных данных Киеву. В соцсети X она сообщила, что пауза в этом процессе закончилась.

«По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что аэрокосмическая компания Maxar вернула Киеву доступ к спутниковым снимкам GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). Разрешение выдали трём официально авторизованным государственным клиентам. Несколько украинских пользователей сервиса уже получили уведомления о восстановлении аккаунтов.

Старый добрый разводняк: Как Вашингтон навязывает нам месяц перемирия, чтобы спасти ВСУ от разгрома
Старый добрый разводняк: Как Вашингтон навязывает нам месяц перемирия, чтобы спасти ВСУ от разгрома

Напомним, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что США приняли решение остановить передачу разведывательной информации Киеву. Речь шла о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России. При этом журналисты отмечали, что подпольная передачи информации продолжается. Накануне в Саудовской Аравии состоялась встрече делегаций США и Украины, после которой Вашингтон объявил о возобновлении передачи разведданных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar