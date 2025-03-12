Глава нацразведки США подтвердила возобновление передачи разведданных Киеву

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление передачи разведывательных данных Киеву. В соцсети X она сообщила, что пауза в этом процессе закончилась.

«По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что аэрокосмическая компания Maxar вернула Киеву доступ к спутниковым снимкам GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). Разрешение выдали трём официально авторизованным государственным клиентам. Несколько украинских пользователей сервиса уже получили уведомления о восстановлении аккаунтов.