Командующий «‎армией вторжения» ВСУ в Курскую область объяснился за свою отставку

Генерал ВСУ Дмитрий Красильников*, командовавший группировкой «Север», подтвердил свою отставку. Он заявил, что был освобождён от должности главкомом Александром Сырским 7 марта — за день до того, как российские войска прорвали линию обороны в Курской области, совершив операцию «Труба».

Прорыв ВС РФ привел к серьёзным проблемам для украинской обороны в Курской области. Причины отставки Красильникову*, по его утверждению, не объяснили. Сейчас военнослужащего отправили в батальон резерва, сообщает телеканал «Общественное».

Ранее в Раде сообщили, что главком украинской армии Александр Сырский отправил в отставку генерал-майора Красильникова*, который принимал участие в командовании вторжением ВСУ в Курской области, а также имел непосредственное отношение к убийствам мирных жителей. В 2024 году Следком России объявил Красильникова* в розыск за жестокие преступления против гражданских.