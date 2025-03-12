В Турции ищут блогерш из России и Украины за полуголый фотосет на кладбище

Власти Турции разыскивают двух девушек-блогеров из России и Украины, которые устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье. Об этом сообщает SHOT.

В Турции разгорелся скандал, связанный с действиями двух блогерш: 32-летней Элизы Санниковой из Москвы и 29-летней Катерины-Александры Любимовой из Одессы. Девушки ведут не только блоги с треш-контентом, но и страницы с фанфиками, где создают мрачные истории с элементами насилия и преступлений.

Девушки устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье, что вызвало недовольство местных властей. По сведениям телеграм-канала, они закатили настоящую вечеринку на двоих: пили алкоголь, выбирали могилы для фотосессии, шутили на тему усопших и даже разложили карты прямо на захоронениях. И всё это в весьма откровенных нарядах. Свои выходки блогерши записывали на видео и выкладывали в соцсети.