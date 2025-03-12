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12 марта, 11:25

В Турции ищут блогерш из России и Украины за полуголый фотосет на кладбище

Элиза Санникова и Катерина-Александра Любимова. Обложка © VK / Elisa Sannikova, Александра Любимова

Элиза Санникова и Катерина-Александра Любимова. Обложка © VK /
Elisa Sannikova, Александра Любимова

Власти Турции разыскивают двух девушек-блогеров из России и Украины, которые устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье. Об этом сообщает SHOT.

В Турции разгорелся скандал, связанный с действиями двух блогерш: 32-летней Элизы Санниковой из Москвы и 29-летней Катерины-Александры Любимовой из Одессы. Девушки ведут не только блоги с треш-контентом, но и страницы с фанфиками, где создают мрачные истории с элементами насилия и преступлений.

Девушки устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье, что вызвало недовольство местных властей. По сведениям телеграм-канала, они закатили настоящую вечеринку на двоих: пили алкоголь, выбирали могилы для фотосессии, шутили на тему усопших и даже разложили карты прямо на захоронениях. И всё это в весьма откровенных нарядах. Свои выходки блогерши записывали на видео и выкладывали в соцсети.

Теперь их ищет турецкая полиция. В стране предусмотрено наказание за осквернение могил, что может привести к депортации и запрету на въезд в Турции на ближайшие несколько лет.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Петербурге блогерша решила заснять на камеру справление естественной нужды на фоне Казанского собора и выложила это неприятное зрелище в Сеть, фактически собственноручно вручив полиции улики против себя. В феврале в её отношении возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Юрий Лысенко
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