В Турции ищут блогерш из России и Украины за полуголый фотосет на кладбище
Элиза Санникова и Катерина-Александра Любимова. Обложка © VK /
Elisa Sannikova, Александра Любимова
Власти Турции разыскивают двух девушек-блогеров из России и Украины, которые устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье. Об этом сообщает SHOT.
В Турции разгорелся скандал, связанный с действиями двух блогерш: 32-летней Элизы Санниковой из Москвы и 29-летней Катерины-Александры Любимовой из Одессы. Девушки ведут не только блоги с треш-контентом, но и страницы с фанфиками, где создают мрачные истории с элементами насилия и преступлений.
Девушки устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье, что вызвало недовольство местных властей. По сведениям телеграм-канала, они закатили настоящую вечеринку на двоих: пили алкоголь, выбирали могилы для фотосессии, шутили на тему усопших и даже разложили карты прямо на захоронениях. И всё это в весьма откровенных нарядах. Свои выходки блогерши записывали на видео и выкладывали в соцсети.
Теперь их ищет турецкая полиция. В стране предусмотрено наказание за осквернение могил, что может привести к депортации и запрету на въезд в Турции на ближайшие несколько лет.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Петербурге блогерша решила заснять на камеру справление естественной нужды на фоне Казанского собора и выложила это неприятное зрелище в Сеть, фактически собственноручно вручив полиции улики против себя. В феврале в её отношении возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.