Врач предупредила о смертельной опасности болезни, вспыхнувшей в элитной гимназии на Урале

Гастроэнтерит, поразивший более 30 учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ), расположенного в Екатеринбурге, смертельно опасен для человека, предупредила врач-инфекционист, советник РАЕН, адвокат по защите прав пациентов Анна Орешкова. По её словам, болезнь может привести к обезвоживанию организма, что чревато летальным исходом.

Тем не менее, как подчеркнула собеседница URA.ru, при своевременном обращении к врачу можно рассчитывать на благоприятный исход. Однако ситуацию может усугубить самолечение, поэтому к специалистам необходимо обратиться при первых же признаках болезни.

«Инфекция развивается стремительно, быстро приводя к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, может иметь самые серьезные последствия, вплоть до летального исхода», — предупредила эксперт.