Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 12:26

Врач предупредила о смертельной опасности болезни, вспыхнувшей в элитной гимназии на Урале

Врач Орешкова: Гастроэнтерит, вспыхнувший в гимназии на Урале, смертельно опасен

Гастроэнтерит, поразивший более 30 учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ), расположенного в Екатеринбурге, смертельно опасен для человека, предупредила врач-инфекционист, советник РАЕН, адвокат по защите прав пациентов Анна Орешкова. По её словам, болезнь может привести к обезвоживанию организма, что чревато летальным исходом.

Тем не менее, как подчеркнула собеседница URA.ru, при своевременном обращении к врачу можно рассчитывать на благоприятный исход. Однако ситуацию может усугубить самолечение, поэтому к специалистам необходимо обратиться при первых же признаках болезни.

«Инфекция развивается стремительно, быстро приводя к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, может иметь самые серьезные последствия, вплоть до летального исхода», — предупредила эксперт.

15-летняя школьница из Омска умерла от неизвестного вируса
15-летняя школьница из Омска умерла от неизвестного вируса

Напомним, 12 марта стало известно о вспышке опасной болезни в элитной гимназии на Урале. Изначально с острым гастроэнтеритом были госпитализированы 20 учеников. Однако позже количество пострадавших перевалило за 30.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar