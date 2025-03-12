Заслуженный врач РФ объяснил, как упавшая до 34 градусов температура сгубила омскую школьницу

Шокирующий случай произошёл в Омске: там 15-летняя школьница умерла из-за инфекции после того, как ей сбили температуру тела до 34 градусов. Почему низкая температура более опасна, чем высокая, Life.ru объяснил врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Нормальная температура человека составляет порядка 36 градусов. Чрезмерное снижение температуры тела — это резкое замедление обмена веществ, что влияет на сердце, мозг и другие органы. Зачастую, когда температура становится слишком низкой, это может привести к мозговой коме и гибели, как в данном случае. Поэтому важно лечить не температуру, а саму болезнь. В данном случае было бы меньше вреда от повышенной температуры, чем от резкого её снижения. Юрий Серебрянский Врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

Он напомнил, что температура — это не просто показатель. При повышенной вирус может погибнуть, так как вирус — это белок, а он сворачивается при высокой температуре. При низкой, особенно у ребёнка, организм перестаёт бороться с инфекцией, что делает выживание крайне сложным. Снижение температуры сопровождается, как правило, рвотой, головной болью, потерей сознания. Это крайне опасное состояние.

Температура не снижается сама по себе — её сбивают. Лекарства могут подавить центр регуляции температуры, который находится в мозге, и он перестаёт работать. Юрий Серебрянский Врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

В случае с девочкой из Омска нужно было в первую очередь срочно проводить диагностику заболевания и сдавать анализы, а не сбивать сильно температуру, также требовались капельницы и дезинтоксикация.

«Отправлять ребёнка домой в таком состоянии — это, мягко говоря, вызывает вопросы. Когда лечат не болезнь, а только температуру, это больше похоже на действия фельдшеров, а не врачей. Снизить температуру и обрадоваться — это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до глубокой мозговой комы», — заключил заслуженный врач РФ.