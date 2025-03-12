Заслуженный врач РФ объяснил, как упавшая до 34 градусов температура сгубила омскую школьницу
Врач Серебрянский: Школьница из Омска могла умереть из-за мозговой комы
Шокирующий случай произошёл в Омске: там 15-летняя школьница умерла из-за инфекции после того, как ей сбили температуру тела до 34 градусов. Почему низкая температура более опасна, чем высокая, Life.ru объяснил врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
Нормальная температура человека составляет порядка 36 градусов. Чрезмерное снижение температуры тела — это резкое замедление обмена веществ, что влияет на сердце, мозг и другие органы. Зачастую, когда температура становится слишком низкой, это может привести к мозговой коме и гибели, как в данном случае. Поэтому важно лечить не температуру, а саму болезнь. В данном случае было бы меньше вреда от повышенной температуры, чем от резкого её снижения.
Он напомнил, что температура — это не просто показатель. При повышенной вирус может погибнуть, так как вирус — это белок, а он сворачивается при высокой температуре. При низкой, особенно у ребёнка, организм перестаёт бороться с инфекцией, что делает выживание крайне сложным. Снижение температуры сопровождается, как правило, рвотой, головной болью, потерей сознания. Это крайне опасное состояние.
Температура не снижается сама по себе — её сбивают. Лекарства могут подавить центр регуляции температуры, который находится в мозге, и он перестаёт работать.
В случае с девочкой из Омска нужно было в первую очередь срочно проводить диагностику заболевания и сдавать анализы, а не сбивать сильно температуру, также требовались капельницы и дезинтоксикация.
«Отправлять ребёнка домой в таком состоянии — это, мягко говоря, вызывает вопросы. Когда лечат не болезнь, а только температуру, это больше похоже на действия фельдшеров, а не врачей. Снизить температуру и обрадоваться — это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до глубокой мозговой комы», — заключил заслуженный врач РФ.
Напомним, в Омске 15-летняя школьница скончалась дома из-за инфекционного заболевания и развившихся осложнений. Сначала у девятиклассницы поднялась температура до 38,4 градуса. Врачи назначили лечение как от обычной простуды, но спустя два дня температура неожиданно упала до 34,7 градуса. Скорая, прибывшая на вызов, осмотрела девочку, но госпитализировать не стала. На следующий день она умерла. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».