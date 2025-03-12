Небольшие группы украинских военнослужащих пытаются «пробраться» обратно в освобождённую от них Суджу, расположенную в Курской области. Об этом сообщает RT , ссылаясь на информацию от бойца Вооруженных сил России, действующего на Курском направлении.

По словам российского солдата, военные из ВСУ предпринимают попытки проникнуть в город на бронемашине, а также на четырех багги, используя силы, эквивалентные взводу. В атаке участвуют украинские военнослужащие из подразделений Сил специальных операций и 80-й штурмовой бригады.

Напомним, что во время освобождения курского города Суджа российские военнослужащие проявили выдающийся героизм и смекалку. В частности, благодаря секретной операции «Поток» удалось нанести удар в тыл противнику и заставить его сдать позиции. Из газовой трубы был выкачан опасный газ, вместо него закачан кислород, и 800 солдат ВС РФ смогли проникнуть внутрь. В замкнутом пространстве они провели несколько суток, преодолев 15 километров по трубе, что позволило им неожиданно атаковать противника и разгромить его. 12 марта российские бойцы подняли флаг РФ над зданием городской администрации Суджи.