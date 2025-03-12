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Регион
12 марта, 19:27

Мать из Приморского края, у которой опека забрала 5 детей, получит новое жильё

Беременная многодетная мать из Владивостока, которая вместе с пятью детьми проживала в маленькой комнате общежития площадью всего 15 квадратных метров, получит новое жильё. Власти региона рассматривают возможность предоставления женщине временного жилища с последующим приобретением собственной квартиры. Об этом сообщает PrimaMedia.Приморье.

На данный момент Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае совместно с Министерством труда и социальной политики, а также благотворительным фондом «Владмама» организована работа по подбору временного жилья для женщины, которая ждёт шестого ребёнка и находится на позднем сроке беременности. Также решается вопрос о приобретении в дальнейшем квартиры на средства материнского капитала и деньги, предоставленные спонсорами.

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

Ранее у жительницы Владивостока забрали пятерых детей из-за того, что она жила с ними в маленькой комнате, где недостаточно места для воспитания такого количества несовершеннолетних. После инцидента Следственный комитет по региону начал проверку.

«Прокуратура внесла представления в адрес мэра и полиции Владивостока», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что органы опеки забрали несовершеннолетних детей у матери из Ленобласти. Женщина запирала малышей 3, 8 и 9 лет в квартире, не оставляя им еды и воды. Так, по словам петербурженки, она хотела причинить им моральные и физические страдания.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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