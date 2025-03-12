Мать из Приморского края, у которой опека забрала 5 детей, получит новое жильё

Беременная многодетная мать из Владивостока, которая вместе с пятью детьми проживала в маленькой комнате общежития площадью всего 15 квадратных метров, получит новое жильё. Власти региона рассматривают возможность предоставления женщине временного жилища с последующим приобретением собственной квартиры. Об этом сообщает PrimaMedia.Приморье.

На данный момент Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае совместно с Министерством труда и социальной политики, а также благотворительным фондом «Владмама» организована работа по подбору временного жилья для женщины, которая ждёт шестого ребёнка и находится на позднем сроке беременности. Также решается вопрос о приобретении в дальнейшем квартиры на средства материнского капитала и деньги, предоставленные спонсорами.

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

Ранее у жительницы Владивостока забрали пятерых детей из-за того, что она жила с ними в маленькой комнате, где недостаточно места для воспитания такого количества несовершеннолетних. После инцидента Следственный комитет по региону начал проверку.

«Прокуратура внесла представления в адрес мэра и полиции Владивостока», — говорится в сообщении.