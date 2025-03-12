Производителей беспилотников могут освободить от НДС

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя сообщила, что на производителей беспилотных авиационных систем и их комплектующих будет введена нулевая ставка НДС. Законопроект, касающийся этого вопроса, уже подготовлен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужно активно развивать создание беспилотников как для гражданского, так и для оборонного сектора. Также он подчеркнул, что в течение следующих десяти лет в России планируется создать примерно 48 специализированных центров по производству дронов. Президент добавил, что подобные центры уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской и других регионах.