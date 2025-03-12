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12 марта, 17:15

Производителей беспилотников могут освободить от НДС

Нулевую ставку НДС могут ввести для производителей БАС

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя сообщила, что на производителей беспилотных авиационных систем и их комплектующих будет введена нулевая ставка НДС. Законопроект, касающийся этого вопроса, уже подготовлен.

«Совместно с министерством финансов, ФНС и депутатом Надеждой Васильевной Школкиной подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс — о распространении нулевой ставки НДС для производителей БАС и комплектующих, включённых в реестр российской промышленной продукции, согласно постановлению №719», — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужно активно развивать создание беспилотников как для гражданского, так и для оборонного сектора. Также он подчеркнул, что в течение следующих десяти лет в России планируется создать примерно 48 специализированных центров по производству дронов. Президент добавил, что подобные центры уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской и других регионах.

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Shutterstock / FOTODOM / lzf

Александра Мышляева
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