Проукраинские ресурсы начали распространять фейк о самоубийстве Игоря Стрелкова в колонии, чтобы отвлечь внимание общественности от полного разгрома ВСУ в Курской области. Об этом сказал Life.ru декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя распространившиеся в Сети слухи о суициде Стрелкова.

Это могло быть сделано для того, чтобы подсластить пилюлю, которую они получили в Курской области от сторонников украинской независимости, отвлечь внимание от ситуации в Судже. Для них Стрелков до сих пор действует как красная тряпка на быка. Александр Шатилов Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Политолог напомнил, что Стрелков — православный и глубоко верующий человек, поэтому маловероятно, что он свёл бы счёты с жизнью, поэтому такая нелепая «новость» изначально выглядела неправдоподобно. Шатилов уверен, что вброс был сделан со стороны украинских блогеров, после чего фейк подхватили недобросовестные новостные телеграм-каналы. Преследовалась цель «потоптаться» вокруг резонансного известия, которое перекрыло бы сплошной поток информации о неудачах ВСУ в курском приграничье, резюмировал аналитик.

Напомним, сегодня иностранный агент Александр Невзоров* заявил, что Игорь Стрелков якобы свёл счёты с жизнью, оставив предсмертную записку. В качестве доказательства он привёл заблюренное фото 2016 года с другим человеком. Life.ru связался с супругой Стрелкова, которая сообщила, что заявления Невзорова* — ложь, а её супруг жив. Также УФСИН по Кировской области опровергла информацию о смерти заключённого в колонии.