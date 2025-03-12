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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 18:19
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Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах после операции «Поток»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в ходе освобождения территорий Курской области в ходе операции «Поток» несколько бойцов отряда были захвачены в плен. Его видеообьращение публикует глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом он не указал точное количество захваченных военнослужащих.

«Они тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — отметил командир.

Он также сообщил, что среди бойцов «Ахмата» есть погибшие. По его словам, военные установят местонахождение каждого из них, чтобы вернуть их родным.

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Напомним, что российские военные в Курской области провели операцию «Поток». Около 800 бойцов зашли в Суджу по газовой трубе, из которой предварительно был выкачен газ. После попадания в тыл противника они атаковали ВСУ. Нашим парням пришлось пройти более 15 километров с ограниченным количеством кислорода. В трубе они провели несколько суток. Почти сразу после операции стало известно, что освобождена промышленная зона Суджи.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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