Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах после операции «Поток»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в ходе освобождения территорий Курской области в ходе операции «Поток» несколько бойцов отряда были захвачены в плен. Его видеообьращение публикует глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом он не указал точное количество захваченных военнослужащих.

«Они тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — отметил командир.

Он также сообщил, что среди бойцов «Ахмата» есть погибшие. По его словам, военные установят местонахождение каждого из них, чтобы вернуть их родным.