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Регион
13 марта, 01:37
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Причастны наёмники: СМИ узнали, кто мог оставить послание Армии России в Судже

«Царьград»: Оскорбительное послание в центре Суджи оставили грузинские наёмники

Надпись, оставленная в центре Суджи сбежавшими бойцами ВСУ. Обложка © Telegram / «Инженеры ЧФ»

Надпись, оставленная в центре Суджи сбежавшими бойцами ВСУ. Обложка © Telegram / «Инженеры ЧФ»

После частичного освобождения Суджи Российская армия в центре города обнаружила загадочную надпись, оставленную отступающими украинскими боевиками. Сделать её могли наёмники, находящиеся в составе ВСУ, пишет «Царьград».

В глаза бросаются орфографические ошибки. В украинском алфавите нет буквы «N», но именно её использовали авторы вместо «И». Также эта фраза является попыткой «переиначить» знаменитую надпись, оставленную российскими бойцами на стене военной части в Гори в 2008 году. Издание отмечает, что послание в Судже могли оставить не украинцы, а грузинские наёмники, сражающиеся в составе ВСУ.

В Судже и окрестных сёлах нашли около ста человек из пропавших без вести
В Судже и окрестных сёлах нашли около ста человек из пропавших без вести

Напомним, над зданием администрации в Судже наши парни подняли флаг России. Хоть в Минобороны пока не подтверждали полное взятие города, военные корреспонденты говорят, что ВСУ выдавили из населённого пункта.

Артём Гапоненко
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