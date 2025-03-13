Причастны наёмники: СМИ узнали, кто мог оставить послание Армии России в Судже

В глаза бросаются орфографические ошибки. В украинском алфавите нет буквы «N», но именно её использовали авторы вместо «И». Также эта фраза является попыткой «переиначить» знаменитую надпись, оставленную российскими бойцами на стене военной части в Гори в 2008 году. Издание отмечает, что послание в Судже могли оставить не украинцы, а грузинские наёмники, сражающиеся в составе ВСУ.