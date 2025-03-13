Самолёт спецпосланника Трампа вылетел из Катара по направлению к РФ

Самолёт Gulfstream G650ER, на котором, предположительно, передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, был замечен следующим по маршруту из Катара на север. Об этом следует из данных сервиса Flightradar.

На странице рейса доступ к данным о местах вылета и прилёта закрыт, однако по траектории движения на карте можно увидеть, что борт начал движение из Катара и на данный момент направляется на север через Турцию.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Уиткофф планирует приезд в Москву, где в четверг, 13 марта, у него запланирована встреча с Путиным. Позднее об этом также упоминал Белый дом. В феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с президентом РФ. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.