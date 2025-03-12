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12 марта, 19:07

Белый дом: Уиткофф на этой неделе посетит Москву для обсуждения по Украине

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, на этой неделе отправится в Москву, чтобы обсудить мирное разрешение конфликта в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Стивен Уиткофф направляется в Москву, чтобы призвать россиян участвовать в переговорах, и мы надеемся, что они откликнутся на этот призыв», — отметила она в интервью телеканалу Fox News.

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Ранее издания Axios и Bloomberg сообщили, что Уиткофф планирует приезд в Москву, где в четверг, 13 марта, у него запланирована встреча с Путиным. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с президентом РФ. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Лия Мурадьян
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