Белый дом: Уиткофф на этой неделе посетит Москву для обсуждения по Украине

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, на этой неделе отправится в Москву, чтобы обсудить мирное разрешение конфликта в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Стивен Уиткофф направляется в Москву, чтобы призвать россиян участвовать в переговорах, и мы надеемся, что они откликнутся на этот призыв», — отметила она в интервью телеканалу Fox News.

Ранее издания Axios и Bloomberg сообщили, что Уиткофф планирует приезд в Москву, где в четверг, 13 марта, у него запланирована встреча с Путиным. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с президентом РФ. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.