Четыре авиарейса из Москвы задерживаются из-за атаки ВСУ на Саратовскую область

Четыре рейса, которые должны были вылететь из Москвы в Саратовскую область и обратно, задерживаются из-за введённых ограничений в аэропорту Гагарин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте саратовской воздушной гавани.

Уточняется, что рейс из московского Шереметьево в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 (по Москве), прибудет к месту назначения на два с половиной часа позже — в 12.50 (11:50 по Москве). Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в столицу – перенос с 11:05 (10:05 по Москве) до 13.35 (12:35 по Москве).

Согласно информации с онлайн-табло, рейс из московского Внуково в Саратов, вылет которого был запланирован на 07:50 (по Москве), задерживается более чем на полтора часа. Также сместился по времени и обратный рейс в столицу – перенос с 11:00 (10:00 по Москве) до 12:15 (11:15 по Москве).