В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Пензы были введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены в аэропорту Пенза», — говорится в сообщении.