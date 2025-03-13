В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты
В аэропорту Пензы были введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены в аэропорту Пенза», — говорится в сообщении.
Ранее ограничения на полёты были введены в Саратовской и Волгоградской областях. Напомним также, что минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглись, в частности, Воронежская и Ростовская области.
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