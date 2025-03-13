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Регион
13 марта, 06:29

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Пензы были введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены в аэропорту Пенза», — говорится в сообщении.

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Ранее ограничения на полёты были введены в Саратовской и Волгоградской областях. Напомним также, что минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглись, в частности, Воронежская и Ростовская области.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Мария Любицкая
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