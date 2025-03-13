Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 05:15

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Гагарин Саратова введены временные ограничения для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимают и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА
В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА

Помимо того, временные ограничения в саратовском Гагарине действовали с 22:30 мск 12 марта. Также были закрыты аэропорты в Волгограде и Калуге. Вскоре во всех трёх гаванях ограничения сняли. Причиной введения ограничительных мер стала ночная атака беспилотников на регионы РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Николай Рюмин
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar