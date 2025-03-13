В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты
В аэропорту Гагарин Саратова введены временные ограничения для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимают и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Помимо того, временные ограничения в саратовском Гагарине действовали с 22:30 мск 12 марта. Также были закрыты аэропорты в Волгограде и Калуге. Вскоре во всех трёх гаванях ограничения сняли. Причиной введения ограничительных мер стала ночная атака беспилотников на регионы РФ.
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