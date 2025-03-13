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Регион
13 марта, 06:11

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на взлёты и посадку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены в аэропорту Волгограда», — сообщил представитель ведомства.

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

Минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглись Воронежская и Ростовская области. А вечером 12 мая над регионами России сбили 14 украинских дронов.

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Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Мария Любицкая
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