Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на взлёты и посадку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены в аэропорту Волгограда», — сообщил представитель ведомства.
Минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглись Воронежская и Ростовская области. А вечером 12 мая над регионами России сбили 14 украинских дронов.
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