Россиян призвали не ждать скорого возвращения западных автогигантов

Россиян призвали не надеяться на возвращение в страну крупных западных автобрендов. Как пояснил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ушедшим из РФ после начала СВО иностранным компаниям будет невероятно трудно быстро наладить в России производство и продажи. А без локализации выпуска они не смогут конкурировать с китайскими брендами.

«Если говорить о возможности возвращения ушедших иномарок, мы зафиксировали падение трафика сразу, как только эта новость стала расходиться по СМИ и соцсетям. Падение было значительным, доходило до 20 – 30% период к периоду. Отвечая на вопрос, какая доля потребителей может отложить на этом фоне покупку до возможного возвращения ушедших брендов, моё мнение – 0%», — приводит слова эксперта агентство «Автостат».

По его мнению, даже если западные автогиганты вернутся в РФ, спрос на эти автомобили будет невысоким из-за повышения утильсбора. Потребитель не будет платить на 30% больше ради любимого бренда, уверен Терлюкевич.

Похожего мнение придерживается руководитель департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он призвал не ждать возвращения западных брендов в ближайшие три года.