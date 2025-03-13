Продакшн Андрея Кончаловского понёс убытки на сумму свыше 81 млн
Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит колоссальные убытки
Обложка © Артем Геодакян/ТАСС
Продюсерский центр Андрея Кончаловского оказался в сложной финансовой ситуации. По информации SHOT, за последние четыре года продакшн 87-летнего режиссера понёс убытки на сумму 81,5 миллиона рублей.
Данные показывают, что Андрею Сергеевичу принадлежит 55% акций компании, а его супруге Юлии — 35%. В последние годы продакшн не заключал новых контрактов на создание документальных и художественных фильмов, а также на ведение ресторанного бизнеса, что привело к постоянным убыткам. В прошлом году убыток составил 20 миллионов рублей.
Помимо убыточного продакшна, у Кончаловского есть еще пять компаний в разных областях, включая ресторанный бизнес и фармацевтику, из которых четыре приносят прибыль.
Несмотря на финансовые трудности своей компании, сам мэтр российского кино не испытывает беспокойства — в конце февраля он отдыхал в Италии с супругой.
Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году Кончаловский участвовал в судебном разбирательстве с московским дизайнером по поводу уникального дизайна зубных щеток, но проиграл дело и выплатил дизайнеру 50 тысяч рублей.