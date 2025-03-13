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Регион
13 марта, 07:43

Продакшн Андрея Кончаловского понёс убытки на сумму свыше 81 млн

Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит колоссальные убытки

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Продюсерский центр Андрея Кончаловского оказался в сложной финансовой ситуации. По информации SHOT, за последние четыре года продакшн 87-летнего режиссера понёс убытки на сумму 81,5 миллиона рублей.

Данные показывают, что Андрею Сергеевичу принадлежит 55% акций компании, а его супруге Юлии — 35%. В последние годы продакшн не заключал новых контрактов на создание документальных и художественных фильмов, а также на ведение ресторанного бизнеса, что привело к постоянным убыткам. В прошлом году убыток составил 20 миллионов рублей.

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Помимо убыточного продакшна, у Кончаловского есть еще пять компаний в разных областях, включая ресторанный бизнес и фармацевтику, из которых четыре приносят прибыль.

Несмотря на финансовые трудности своей компании, сам мэтр российского кино не испытывает беспокойства — в конце февраля он отдыхал в Италии с супругой.

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Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году Кончаловский участвовал в судебном разбирательстве с московским дизайнером по поводу уникального дизайна зубных щеток, но проиграл дело и выплатил дизайнеру 50 тысяч рублей.

Алексей Берковиц
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