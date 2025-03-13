Песков: Санкции против России незаконны и должны быть отменены

Песков добавил, что Кремль считает антироссийские санкции незаконными. Он уверен, что все они без исключения должны быть отменены в кратчайшие сроки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что во время обсуждений по урегулированию конфликта на Украине может быть поднята тему смягчения антироссийских санкций со стороны ЕС. Он полагает, что Россия сама инициирует этот вопрос, если переговоры начнутся. Тем временем президент Штатов Дональд Трамп пояснил, что не хотел бы вводить новых ограничений ради установки твёрдого мира.