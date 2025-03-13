В МИД РФ не исключили скорых контактов с США

Россия готова обсудить с США итоги переговоров Киева и Вашингтона в Джидде, это может произойти уже сегодня. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной. Также могу сказать, что такие контакты возможны уже сегодня», — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.

Захарова дополнила, что Москва не получала никаких официальных обращений по итогам переговоров американской и украинской сторон.