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13 марта, 09:38

В МИД РФ не исключили скорых контактов с США

Захарова заявила, что контакты РФ и США возможны уже сегодня

Россия готова обсудить с США итоги переговоров Киева и Вашингтона в Джидде, это может произойти уже сегодня. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной. Также могу сказать, что такие контакты возможны уже сегодня», — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.

Захарова дополнила, что Москва не получала никаких официальных обращений по итогам переговоров американской и украинской сторон.

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Напомним, ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф запланировал 13 марта прилететь в Москву, где у него состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Недавно его самолёт пересёк границу с РФ. При этом Уиткофф уже бывал в российской столице в феврале. Тогда он отметил, что его впечатления от визита и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.

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Telegram / МИД России

Дарья Нарыкова
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