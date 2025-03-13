Загоревшийся утеплитель стал причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве
На крыше ТЭЦ-16 загорелся утеплитель, что, по информации SHOT, стало причиной возникновения пожара. Пожарные с автолестницей были допущены на территорию станции и начали работу по тушению огня.
На крыше ТЭЦ-16 в Москве загорелся утеплитель. Видео © Telegram / SHOT
На данный момент есть риск перехода огня на помещения, где хранятся масляные баки.
Напомним, что в столице произошёл пожар на ТЭЦ №16 на 3-й Хорошёвской улице. Очевидцы видят клубы чёрного дыма. Площадь пожара быстро увеличивается. На данный момент она составляет 300 квадратных метров.
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Telegram / SHOT