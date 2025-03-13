Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 09:33

Загоревшийся утеплитель стал причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве

На крыше ТЭЦ-16 загорелся утеплитель, что, по информации SHOT, стало причиной возникновения пожара. Пожарные с автолестницей были допущены на территорию станции и начали работу по тушению огня.

На крыше ТЭЦ-16 в Москве загорелся утеплитель. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент есть риск перехода огня на помещения, где хранятся масляные баки.

Пять человек погибли при пожаре в административном здании Благовещенска
Пять человек погибли при пожаре в административном здании Благовещенска

Напомним, что в столице произошёл пожар на ТЭЦ №16 на 3-й Хорошёвской улице. Очевидцы видят клубы чёрного дыма. Площадь пожара быстро увеличивается. На данный момент она составляет 300 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar