Пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве ликвидирован

Пожар на территории ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Мосэнерго.

«На ТЭЦ-16 ликвидировано возгорание на кровле здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент не оказал влияния на работу электростанции. Энергоснабжение абонентов остаётся в норме, ТЭЦ-16 продолжает выполнять свои электрические и тепловые нагрузки в соответствии с диспетчерским графиком.