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13 марта, 09:50

Пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве ликвидирован

Пожар на территории ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Мосэнерго.

«На ТЭЦ-16 ликвидировано возгорание на кровле здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент не оказал влияния на работу электростанции. Энергоснабжение абонентов остаётся в норме, ТЭЦ-16 продолжает выполнять свои электрические и тепловые нагрузки в соответствии с диспетчерским графиком.

Напомним, что в столице произошёл пожар на ТЭЦ №16 на 3-й Хорошёвской улице. Очевидцы сообщали о клубах чёрного дыма. Площадь пожара быстро увеличивалась.

Загоревшийся утеплитель стал причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве
Загоревшийся утеплитель стал причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве
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Life.ru

Наталья Демьянова
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