Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане. Он осудил действия террористов, напавших на поезд с мирными людьми, а также отметил профессионализм военных, которым удалось спасти сотни человеческих жизней. Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше готова поддерживать сотрудничество с Пакистаном по борьбе с терроризмом.

«Примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — написал Путин.

Российский лидер также попросил передать слова соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Письмо было направлено президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу.