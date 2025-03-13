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Регион
13 марта, 12:02

Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане. Он осудил действия террористов, напавших на поезд с мирными людьми, а также отметил профессионализм военных, которым удалось спасти сотни человеческих жизней. Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше готова поддерживать сотрудничество с Пакистаном по борьбе с терроризмом.

«Примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — написал Путин.

Российский лидер также попросил передать слова соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Письмо было направлено президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу.

Напомним, что боевики подорвали рельсы железной дороги в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Вооружённые представители экстремистской группировки обстреляли состав, в результате чего серьёзные ранения получил машинист. 450 пассажиров оказались в заложниках у преступников. Боевики убили не менее 50 заложников.

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Life.ru

Полина Никифорова
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