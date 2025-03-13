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13 марта, 12:18

Стало известно, какая страна помогла Украине нанести циничный удар по рынку в Херсонской области

Захарова: Франция дала ВСУ разведанные для удара по рынку в Великих Копанях

ВСУ получили от Франции данные со спутника для удара по селу Великие Копани Херсонской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важно отметить, что спутниковое сопровождение осуществлялось с французских средств связи European Telecommunication Satellite Organization (Eutelsat), а наведение — французским спутником разведки CSO-3», — сказала Захарова.

Сам же удар наносился американскими ракетами HIMARS с кассетной боевой частью.

После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур
После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур

Напомним, 9 марта ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по торговым рядам в Великих Копанях. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. В результате циничного удара погибли четыре мирных жителя, также несколько человек пострадали.

Никита Никонов
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