На Аскерова* пожаловались в СК из-за «людоедского» заявления о ракетах в Белгороде

Представители движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*. Они утверждают, что своими громкими высказываниями он разжигает ненависть и оправдывает терроризм.

Обращение в СК подтвердил председатель «Зова народа» Сергей Зайцев в беседе с RT. В организации возмутились словам экс-игрока знаменитой телепередачи во время беседы с Юрием Дудём**. Аскеров* заявил, что испытывает «ноль эмпатии», когда украинские ракеты разрушают детские площадки в Белгороде. По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданы. Он считает нормальными удары ВСУ ракетами по мирным жителям Белгорода.

К слову, сам Дудь** позже раскритиковал заявление Аскерова* и назвал его «людоедским».

Ранее экс-игрока «Что? Где? Когда?» переобъявили в розыск. Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск Аскерова* по статье о реабилитации нацизма. Уголовное дело связано с его публикациями в социальных сетях. В частности, знаток размещал ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова.