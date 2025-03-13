«Клинический истерик»: Вассерман отреагировал на слова Аскерова* об ударах ВСУ по мирному населению
Вассерман заявил, что Аскеров* является клиническим истериком
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман и Ровшан Аскеров*. Обложка © Коллаж © TACC / Михаил Климентьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roa72
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал заявления экс-участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* о том, что удары ВСУ по мирному населению в Белгороде являются нормой. Вассерман заявил, что играл с Аскеровым* в течение пяти лет в одной команде телевикторины «Брейн-ринг» и тот уже тогда проявлял признаки клинического истерика.
Я с Ровшаном Энверовичем Аскеровым* играл пять лет в одной команде. За это время я убедился, что при всех своих независимых достоинствах он истерик, клинический истерик. У него истерия такого уровня, что, по-хорошему, он нуждается в психиатрической помощи. Поэтому я никогда не воспринимал всерьёз его высказывания за пределами интеллектуальных игр. Мне очень жаль, что он говорит вещи, которые явно преступны.
Напомним, что Аскеров* в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю** заявил, что не испытывает сочувствия к мирным жителям Белгорода, которые каждый день живут под обстрелами ВСУ. На бывшего игрока «Что? Где? Когда?» уже пожаловались в СК общественники, заявив, что своими громкими высказываниями он разжигает ненависть и оправдывает терроризм.
* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.
** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.