«Клинический истерик»: Вассерман отреагировал на слова Аскерова* об ударах ВСУ по мирному населению

Я с Ровшаном Энверовичем Аскеровым* играл пять лет в одной команде. За это время я убедился, что при всех своих независимых достоинствах он истерик, клинический истерик. У него истерия такого уровня, что, по-хорошему, он нуждается в психиатрической помощи. Поэтому я никогда не воспринимал всерьёз его высказывания за пределами интеллектуальных игр. Мне очень жаль, что он говорит вещи, которые явно преступны.