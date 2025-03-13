Послы Дании и Германии посетили МИД России

Посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф посетили в четверг здание российского МИДа. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости». Оба дипломата пробыли в министерстве около часа, после чего покинули Смоленскую площадь.