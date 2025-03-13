Послы Дании и Германии посетили МИД России
Посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф посетили МИД РФ
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Посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф посетили в четверг здание российского МИДа. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости». Оба дипломата пробыли в министерстве около часа, после чего покинули Смоленскую площадь.
Причины, по которым иностранных послов вызывали в МИД России, пока неизвестны.
Напомним, что на днях в Дании заявили о готовности отправить войска на Украину. А в Германии задумались о размещении самолётов, несущих ядерные боеголовки, при условии решения США вывести свои войска из Европы.