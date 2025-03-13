Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 14:15

Послы Дании и Германии посетили МИД России

Посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф посетили МИД РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф посетили в четверг здание российского МИДа. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости». Оба дипломата пробыли в министерстве около часа, после чего покинули Смоленскую площадь.

Причины, по которым иностранных послов вызывали в МИД России, пока неизвестны.

Захарова одним вопросом разоблачила датского премьера, посчитавшую мир опаснее войны
Захарова одним вопросом разоблачила датского премьера, посчитавшую мир опаснее войны

Напомним, что на днях в Дании заявили о готовности отправить войска на Украину. А в Германии задумались о размещении самолётов, несущих ядерные боеголовки, при условии решения США вывести свои войска из Европы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Германия
  • дания
  • МИД РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar