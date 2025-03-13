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13 марта, 14:21

В российском МИДе назвали причины визита послов Германии и Дании 13 марта

Источник: Послы Вар и Ламбсдорф посетили МИД РФ в рамках рабочих контактов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Визиты послов Дании и Германии Йеспера Вара и Александра Ламбсдорфа в здание российского МИДа в четверг прошли «в рамках рабочих контактов». Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

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«Это рабочие контакты», — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о визитах датского и немецкого послов на Смоленскую площадь 13 марта.

О самом факте визита Life.ru сообщал ранее. Причины не назывались.

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Марина Фещенко
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