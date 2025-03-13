В российском МИДе назвали причины визита послов Германии и Дании 13 марта

Визиты послов Дании и Германии Йеспера Вара и Александра Ламбсдорфа в здание российского МИДа в четверг прошли «в рамках рабочих контактов». Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.