В российском МИДе назвали причины визита послов Германии и Дании 13 марта
Источник: Послы Вар и Ламбсдорф посетили МИД РФ в рамках рабочих контактов
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Визиты послов Дании и Германии Йеспера Вара и Александра Ламбсдорфа в здание российского МИДа в четверг прошли «в рамках рабочих контактов». Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
«Это рабочие контакты», — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о визитах датского и немецкого послов на Смоленскую площадь 13 марта.
О самом факте визита Life.ru сообщал ранее. Причины не назывались.