«Сумасшедшие люди»: В МИД РФ высказались об идее получения Германией ядерного оружия
Постпред РФ Ульянов: Германии никто не позволит завладеть ядерным оружием
Германии не будет позволено обладать ядерным оружием, и лишь «полные безумцы» выступают с такими призывами, заявил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене. Он отметил, что это заявление стало ответом на высказывания немецких политиков о том, что Берлину необходимо получить своё ядерное орудие.
«Я думаю, что сумасшедшие люди есть везде, в том числе в Германии и не только. Конечно, это глупость, никто не позволит ФРГ обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения. Не надо принимать такие вещи всерьёз», — сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что не видит смысла в ядерном вооружении Германии, поскольку страна уже защищена ядерным «зонтиком» США. По словам Ульянова, американское ядерное оружие размещено в шести государствах, включая ФРГ. Кроме того, представитель РФ подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пока не высказывался о намерении вывести американские ядерные вооружения с европейской территории.
Напомним, накануне французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и всей Европы. Он также намерен раскрыть французский ядерный зонтик над Евросоюзом. После подобных заявлений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.
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