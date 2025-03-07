«Сумасшедшие люди»: В МИД РФ высказались об идее получения Германией ядерного оружия

Германии не будет позволено обладать ядерным оружием, и лишь «полные безумцы» выступают с такими призывами, заявил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене. Он отметил, что это заявление стало ответом на высказывания немецких политиков о том, что Берлину необходимо получить своё ядерное орудие.

«Я думаю, что сумасшедшие люди есть везде, в том числе в Германии и не только. Конечно, это глупость, никто не позволит ФРГ обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения. Не надо принимать такие вещи всерьёз», — сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».