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13 марта, 15:33

В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг, 13 марта, не ожидается. Об этом заявили представитель Кремля Дмитрий Песков и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Сегодня — нет», — сказал Ушаков журналистам.

Такой же ответ дал РИА «Новости» и Песков.

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Напомним, ранее глава Белого дома объявил, что на этой неделе планирует беседу с российским лидером Владимиром Путиным после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. В Кремле не исключили, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде состоится телефонный разговор лидеров России и США. Однако даты не назывались.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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