«Совершенно людоедские»: Дудь* осудил высказывания экс-знатока «Что? Где? Когда?» о Белгороде

Блогер Юрий Дудь* высказал свою критику в адрес бывшего знатока игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова**. Он подверг сомнению высказывания знатока о том, что обстрелы ВСУ по мирному населению в Белгороде допустимы.

Аскеров**, напомним, заявил, что испытывает «ноль эмпатии», когда украинские ракеты разрушают детские площадки в Белгороде. По его мнению, все атаки Киева на Россию оправданы. Он считает нормальными удары ВСУ ракетами по мирным жителям Белгорода.

«Не то что бы я хотел тебе давать советы. Я просто считаю твой тейк людоедским совершенно. И то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде. Для меня — не отличаются», — отреагировал Дудь* на высказывание экс-игрока знаменитой передачи.

Он добавил, что жертвами атак не должны становиться ни российские, ни украинские дети.

А ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слёз, зачитывая сводку по погибшим детям от рук солдат ВСУ. На брифинге дипломат делала долгие паузы и собиралась с мыслями, а из её глаз текли слёзы.