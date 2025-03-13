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13 марта, 16:52

В Кремле объяснили ошибку со звуком на видео совещания Путина в Курской области

Песков: Звук на совещании Путина в Курской области рассинхронизировался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснили ошибку на видео совещания Владимира Путина в Курской области. По его словам, звук «поплыл» из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видео. Однако было принято решение выпустить материал так, позже ролик был отредактирован. Объяснение представителя Кремля опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Дмитрий Песков об ошибке со звуком на совещании Путина в Курской области. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов ещё ждать, чтобы привести всё в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — поделился Песков.

Он уточнил, что это была не прямая трансляция, а запись. Пресс-секретарь главы государства добавил, что было принято решение в пользу оперативного информирования общественности. Позже кадры заменили на видео должного качества.

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Напомним, что в среду, 12 марта, Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала в регионе боевых действий. Глава государства провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Он также потребовал считать террористами боевиков Вооружённых сил Украины в курском приграничье.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алена Пенчугина
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