В Кремле объяснили ошибку со звуком на видео совещания Путина в Курской области
Песков: Звук на совещании Путина в Курской области рассинхронизировался
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснили ошибку на видео совещания Владимира Путина в Курской области. По его словам, звук «поплыл» из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видео. Однако было принято решение выпустить материал так, позже ролик был отредактирован. Объяснение представителя Кремля опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Дмитрий Песков об ошибке со звуком на совещании Путина в Курской области. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов ещё ждать, чтобы привести всё в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — поделился Песков.
Он уточнил, что это была не прямая трансляция, а запись. Пресс-секретарь главы государства добавил, что было принято решение в пользу оперативного информирования общественности. Позже кадры заменили на видео должного качества.
Напомним, что в среду, 12 марта, Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала в регионе боевых действий. Глава государства провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Он также потребовал считать террористами боевиков Вооружённых сил Украины в курском приграничье.