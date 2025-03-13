В Кремле объяснили ошибку со звуком на видео совещания Путина в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснили ошибку на видео совещания Владимира Путина в Курской области. По его словам, звук «поплыл» из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видео. Однако было принято решение выпустить материал так, позже ролик был отредактирован. Объяснение представителя Кремля опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Дмитрий Песков об ошибке со звуком на совещании Путина в Курской области. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов ещё ждать, чтобы привести всё в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — поделился Песков.