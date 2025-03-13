«Сигнал ясен»: Путин в камуфляже показал Зеленскому, что значит быть, а не казаться
Политический консультант Сергеева: Путин в военной форме послал сигналы США
Владимир Путин в военной форме посетил Курскую область. Обложка © Kremlin.ru
Приезд президента России Владимира Путина в Курскую область в военной форме сочетает в себе сразу несколько скрытых посылов, заявила политический консультант Мария Сергеева. Первый заключается в сравнении с Владимиром Зеленским, который всегда одет в гражданскую одежду.
«Сигнал ясен: быть, а не казаться. В военном штабе — в форме, во время встречи на высшем уровне — в костюме и при галстуке. Ну и стоит отметить, что Путин в форме гораздо более свеж, спортивен и подтянут, чем Зеленский, который его на 25 лет моложе. Осанка, кстати, выправка характерная. Спокойное «товарищи», — пишет Сергеева.
Второй посыл заключается в победе над врагом в Курской области. Верховный Главнокомандующий лично присутствует на историческом моменте и одет подобающе. Также важно, что появление Путина в военной форме происходит на фоне разговоров о перемирии и приезда переговорщиков в Москву.
Напомним, 12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала там боевых действий в 2024 году. В рамках своего визита он провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Глава государства акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы. Президент приехал в штаб в военной форме, однако без погон.