«Сигнал ясен»: Путин в камуфляже показал Зеленскому, что значит быть, а не казаться

Приезд президента России Владимира Путина в Курскую область в военной форме сочетает в себе сразу несколько скрытых посылов, заявила политический консультант Мария Сергеева. Первый заключается в сравнении с Владимиром Зеленским, который всегда одет в гражданскую одежду.

«Сигнал ясен: быть, а не казаться. В военном штабе — в форме, во время встречи на высшем уровне — в костюме и при галстуке. Ну и стоит отметить, что Путин в форме гораздо более свеж, спортивен и подтянут, чем Зеленский, который его на 25 лет моложе. Осанка, кстати, выправка характерная. Спокойное «товарищи», — пишет Сергеева.