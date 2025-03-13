«Берёт ответственность на себя»: Эксперт увидел символизм в появлении Путина на Курщине в военной форме
Эксперт Кобелюк: Путин, надев военную форму, дал сигналам военным и Западу
Владимир Путин в военной форме посетил Курскую область. Обложка © Kremlin.ru
Нет ничего удивительного в том, что президент России Владимир Путин надел военную форму, приехав в Курскую область. Об этом в разговоре с Life.ru заявил эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк.
«Верховный главнокомандующий армии приезжает на фронт. Абсолютно логично, что при этом он надевает камуфляж. Мы знаем, что Путин очень редко надевает военную форму. Он не страдает тем, чтобы принимать парады в военной форме или носить погоны, как, например, руководитель соседней страны. Обратите внимание, что это первое посещение им зоны боевых действий. Так, чтобы он приехал буквально в нескольких десятках километров от линии фронта, я, честно говоря, такого не помню. Тем самым Владимир Путин показывает, что он готов надевать камуфляж, когда едет в зону боевых действий, и готов надевать костюм на переговоры», — сказал эксперт.
Здесь можно также отметить понимание ситуации. У нас министр обороны — гражданский человек, и про это тоже не стоит забывать. Когда министр обороны гражданский, то, помимо начальника Генерального штаба, который встречал Путина на этом мероприятии, должен быть кто-то, кто берёт ответственность за всю спецоперацию на себя. Таким образом он показывает, что это его бойцы, его армия и он вместе с ними готов выполнять боевые задачи. Военная форма, которую человек надевает, приезжая к военным, говорит о том, что он такой же, как они, что он вместе с ними. Если что, в момент совещания он готов выполнить боевую задачу — будь то отражение атаки или наступление, в зависимости от ситуации.
Кобелюк добавил, что бессмысленно приезжать на спортивные соревнования в деловом наряде и при этом пытаться участвовать. Своим появлением Путин показал, что он не только руководитель, но и соратник для военных. Также поездка в Курскую область является сигналом Западу и всему миру, что лидер РФ появляется на переговорах в костюме, в зоне боевых действий — в форме. Это говорит об адаптации к контексту события.
Напомним, 12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала там боевых действий в 2024 году. В рамках своего визита он провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Глава государства акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы. Президент приехал в штаб в военной форме, однако без погон.