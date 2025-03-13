«Берёт ответственность на себя»: Эксперт увидел символизм в появлении Путина на Курщине в военной форме

Здесь можно также отметить понимание ситуации. У нас министр обороны — гражданский человек, и про это тоже не стоит забывать. Когда министр обороны гражданский, то, помимо начальника Генерального штаба, который встречал Путина на этом мероприятии, должен быть кто-то, кто берёт ответственность за всю спецоперацию на себя. Таким образом он показывает, что это его бойцы, его армия и он вместе с ними готов выполнять боевые задачи. Военная форма, которую человек надевает, приезжая к военным, говорит о том, что он такой же, как они, что он вместе с ними. Если что, в момент совещания он готов выполнить боевую задачу — будь то отражение атаки или наступление, в зависимости от ситуации.