Ермак: Украина против заморозки вооружённого конфликта и возможного «Минска-3»
Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, категорически исключил возможность «замораживания» текущего конфликта с Россией. Он также отверг перспективу подписания новых «Минских соглашений». Позицию Украины политик озвучил в соцсетях.
«Мы не пойдём на замороженный конфликт, наши партнёры из США также против такого сценария. Мы против «Минска-3», — написал Ермак, призвав приобщить Европу к мирному процессу.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт переговоры с представителями США о возможности введения 30-дневного перемирия на Украине 13 или 14 марта. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Киев в конечном итоге не согласится на режим прекращения огня.
Flickr / President of Ukraine