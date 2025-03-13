Ермак: Украина против заморозки вооружённого конфликта и возможного «Минска-3»

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, категорически исключил возможность «замораживания» текущего конфликта с Россией. Он также отверг перспективу подписания новых «Минских соглашений». Позицию Украины политик озвучил в соцсетях.

«Мы не пойдём на замороженный конфликт, наши партнёры из США также против такого сценария. Мы против «Минска-3», — написал Ермак, призвав приобщить Европу к мирному процессу.