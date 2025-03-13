Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 19:29

Ермак: Украина против заморозки вооружённого конфликта и возможного «Минска-3»

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, категорически исключил возможность «замораживания» текущего конфликта с Россией. Он также отверг перспективу подписания новых «Минских соглашений». Позицию Украины политик озвучил в соцсетях.

«Мы не пойдём на замороженный конфликт, наши партнёры из США также против такого сценария. Мы против «Минска-3», — написал Ермак, призвав приобщить Европу к мирному процессу.

«Не только об Украине»: Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина с Уиткоффом
«Не только об Украине»: Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина с Уиткоффом

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт переговоры с представителями США о возможности введения 30-дневного перемирия на Украине 13 или 14 марта. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Киев в конечном итоге не согласится на режим прекращения огня.

Обложка ©

Flickr / President of Ukraine

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar