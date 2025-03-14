Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал США немедленно прекратить поставки вооружения на Украину, дабы как можно скорее наладить отношения с Россией. Такое заявление полковник в отставке сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По мнению Макгрегора, продолжение военной поддержки Киева лишь усугубляет ситуацию и препятствует нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что «преступления, в которых все обвиняли РФ, совершали украинцы», и «миф о страшных русских» развеян.

«Если хотите нормализации отношений с Россией, вернитесь к тому, о чём мы говорили в начале: прекратите военную поддержку отвратительного киевского режима. Он в любом случае виновен во всевозможных ужасных военных преступлениях. Всё, в чём обвиняли Россию, творили как раз таки украинцы. Пора с этим заканчивать», — подчеркнул офицер.

Макгрегор также призвал дать всему миру понять, что Вашингтон больше не участвует в этом конфликте. Причём ни Великобритания, ни Франция, ни Германия не смогут компенсировать помощь со стороны США, выразил уверенность отставной полковник.