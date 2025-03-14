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13 марта, 22:25

Италия вызвала посла России из-за критики своего президента со стороны Захаровой

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил о решении вызвать посла РФ в Риме. Так дипломат отреагировал на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая обвинила президента европейского государства Серджо Маттареллу в распространении дезинформации о якобы «ядерных угрозах» со стороны Москвы.

«Решительно осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу. Человека мира и символа национального и европейского единства. Именно поэтому я принял решение о вызове российского посла в Фарнезину», — заявил Таяни в соцсети X.

Ответ Захаровой не заставил себя долго ждать. Дипломат подчеркнула, что столь бурной реакцией Рим лишь ещё больше акцентирует внимание на внутренних проблемах.

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. <...> Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

«Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?» Захарова мемом высмеяла философские потуги Подоляка
«Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?» Захарова мемом высмеяла философские потуги Подоляка

В своём заявлении о Маттарелле Захарова напомнила о недавнем высказывании французского лидера Эмманюэля Макрона. Именно он рассуждал о расширении ядерного зонтика страны на весь европейский континент, подчеркнула дипломат.

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Telegram / Мария Захарова

Тимур Хингеев
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