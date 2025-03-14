Ни слова о Европе: Во Франции нашли любопытную деталь в речи Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин, говоря о прекращении огня на Украине, не упомянул никого из европейских лидеров. Анализ заявлений российского политика провели журналисты французского издания Les Echos.

Авторы газеты обратили внимание, что в своей речи глава Кремля поблагодарил за вклад в урегулирование конфликта лишь коллег из ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Все эти страны входят в БРИКС.