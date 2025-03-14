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13 марта, 23:49

Ни слова о Европе: Во Франции нашли любопытную деталь в речи Путина по Украине

Les Echos: Путин не удостоил европейских лидеров упоминания в речи о перемирии

Президент РФ Владимир Путин, говоря о прекращении огня на Украине, не упомянул никого из европейских лидеров. Анализ заявлений российского политика провели журналисты французского издания Les Echos.

Авторы газеты обратили внимание, что в своей речи глава Кремля поблагодарил за вклад в урегулирование конфликта лишь коллег из ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Все эти страны входят в БРИКС.

«О европейцах не было сказано ни слова», — возмутились в издании.
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Напомним, что 13 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное перемирие на Украине, но с рядом нюансов. Он задал авторам этой инициативы несколько вопросов. Так, президент поинтересовался, как Киев будет использовать режим прекращения огня, кто будет контролировать соблюдение перемирия и как Россия должна простить боевиков ВСУ за зверства на территории Курской области?

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Life.ru

Антон Голыбин
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