Почти сто депутатов обратились в суд из-за закона о повышении автоштрафов
«Ведомости»: 97 депутатов ГД обратились в суд из-за повышения автоштрафов
Группа из 97 депутатов Государственной думы РФ направила запрос в Конституционный суд на тему законности повышения штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщают «Ведомости».
Депутаты, обратившиеся в КС, считают, что принятые поправки противоречат Конституции. Они утверждают, что административная ответственность не должна устанавливаться произвольно и должна основываться на объективных данных о правонарушениях. Также парламентарии ссылаются на мнение Минюста, подчёркивая, что простое увеличение штрафов не является эффективным способом борьбы с правонарушениями, а чрезмерные размеры санкций могут сделать их невыполнимыми. Сейчас под запросом в суд подписались 57 человек от КПРФ, 28 от «Справедливой России», 10 от ЛДПР и ещё один от «Новых людей» и один беспартийный народный избранник.
Напомним, в России с 1 января 2025 года подняли сумму штрафов за нарушение ПДД, а размер скидки при оплате в сжатые сроки сократили с 50% до 25%. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час граждане теперь должны платить штраф в размере 750 рублей (раньше 500 рублей). За превышение установленной скорости движения транспортного средства от 40 до 60 километров штраф составляет от 1500 до 2000 рублей (раньше от 1 до 1,5 тысячи).
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