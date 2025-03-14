Почти сто депутатов обратились в суд из-за закона о повышении автоштрафов

Группа из 97 депутатов Государственной думы РФ направила запрос в Конституционный суд на тему законности повышения штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщают «Ведомости».

Депутаты, обратившиеся в КС, считают, что принятые поправки противоречат Конституции. Они утверждают, что административная ответственность не должна устанавливаться произвольно и должна основываться на объективных данных о правонарушениях. Также парламентарии ссылаются на мнение Минюста, подчёркивая, что простое увеличение штрафов не является эффективным способом борьбы с правонарушениями, а чрезмерные размеры санкций могут сделать их невыполнимыми. Сейчас под запросом в суд подписались 57 человек от КПРФ, 28 от «Справедливой России», 10 от ЛДПР и ещё один от «Новых людей» и один беспартийный народный избранник.