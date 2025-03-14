Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 06:48

«Переиграл Европу»: В США оценили хитрость Трампа в Джидде

Риттер: Трамп на переговорах по Украине устроил ловушку для Европы

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лидер США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку на переговорах в Джидде, заставив европейцев одобрить идею о прекращении огня. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Всё, что сделали Соединённые Штаты — это загнали Европу в ловушку. Вот, что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня», — сказал он.

Эксперт уверен, что разговоры о якобы трудном положении России не имею отношения к реальности. Риттер добавил, что при этом невозможно переиграть главу МИД РФ Сергея Лаврова и президента Владимира Путина, так как «они знают больше о себе, о мире, да о всём».

«Всё идёт хорошо»: Трамп позитивно оценил заявление Путина о готовности к перемирию
«Всё идёт хорошо»: Трамп позитивно оценил заявление Путина о готовности к перемирию

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США обсуждают с Украиной территории, которые она потеряет после конфликта. По его словам, Вашингтон ведёт обсуждения с Киевом о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены. Позже республиканец отметил, что для всего мира будет разочарованием, если Киев и Москва продолжат стрельбу после 30-дневного спокойствия.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar