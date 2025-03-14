Лидер США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку на переговорах в Джидде, заставив европейцев одобрить идею о прекращении огня. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Всё, что сделали Соединённые Штаты — это загнали Европу в ловушку. Вот, что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня», — сказал он.

Эксперт уверен, что разговоры о якобы трудном положении России не имею отношения к реальности. Риттер добавил, что при этом невозможно переиграть главу МИД РФ Сергея Лаврова и президента Владимира Путина, так как «они знают больше о себе, о мире, да о всём».