Объятия любимых, мурчание котиков и сериалы: Life.ru узнал, что помогает заснуть россиянам
Опрос: 13% россиян заявили, что намного лучше засыпают в объятиях любимых
Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день сна — праздник, призванный напоминать людям о его важности для поддержания здоровья и необходимости борьбы с его нарушениями. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день сна — праздник, призванный напоминать людям о его важности для поддержания здоровья и необходимости борьбы с его нарушениями. В преддверии этой даты Life.ru совместно с производителем товаров для здорового сна Askona и Институтом человека РОМИР узнал о том, как спят россияне. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.
Наиболее популярным местом для сна, что неудивительно, оказалась классическая кровать. Её назвали 57% участников опроса, ещё 38% заявили, что спят на диване. Остальные варианты — надувной матрас, пол, кресло-кровать и другие — набрали по 1-2% голосов. При этом наибольшей популярностью кровать пользуется среди молодёжи: её назвали 62% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Диваны более предпочтительны, чем в других возрастных группах, у 45-59-летниз (43%) и тех, кому от 70 лет (42%).
Тех, кто спит на кровати, больше всего в регионах Поволжья (63%), а меньше всего — на Урале (44%). Максимальная доля упоминаний дивана как места для сна зафиксирована в Уральском федеральном округе — 57%, минимум — в Центральном (34%). В столицах кровать упоминается примерно так же часто, как в целом по России, а диван — относительно реже: в Москве на кровати спят 57%, на диване — 31%, в Санкт-Петербурге соответственно 60% и 33%.
В тройку любимых занятий россиян перед сном вошли просмотр фильмов и сериалов (40%), соцсетей (29%) и телепрограмм (27%). Также участники опроса перед сном любят пить чай (18%), читать книги (17%) и новости (15%), есть (9%), слушать аудиокниги или подкасты (6%) и пить вино (2%). У молодежи на первом месте соцсети: среди 18-24-летних им отдают приоритет 46%, среди 25-34-летних —42%. Телевизор наиболее популярен у старшего поколения: его смотрят перед сном 52% тех, кому за 70.
Петербуржцы чаще москвичей просматривают перед сном соцсети (40% против 26%), пьют чай (30% против 23%), читают книги (28% против 19%) и перекусывают. А столичные жители чаще тех, кто живет в Санкт-Петербурге, смотрят фильмы и сериалы (41% против 37%) и телевидение (32% против 23%).
Наиболее интересной оказалась статистика по пробуждениям: 36% опрошенных говорят, что просыпаются строго по первому будильнику, а 24% утверждают, что сами встают в нужное время. 13% признаются, что для окончательного пробуждения им нужно несколько будильников. Нашлись и те, кого будят телефонные звонки или SMS (7%), дети, другие родственники или домашние животные (7%), шум с улицы (2%), умная колонка (1%) или ремонт соседей (1%). 3% сказали, что они просыпают все будильники, и 6% дали другие ответы.
Чаще других по первому будильнику способны проснуться те, кому от 35 до 44 (43%) и от 45 до 59 (42%) лет. Более возрастные респонденты преимущественно встают сами: среди 60-69-летних так ответили 51% опрошенных, а в группе 70+ — 68%. А о необходимости заводить несколько будильников чаще говорят молодые люди. Доля таких ответов среди 18-24-летних — 22%, а среди 25-44-летних — 20%. Для сравнения: в 45-59 лет про несколько будильников упоминают только 8%, а после 60 — 2%.
Москвичи значительно реже жителей Северной столицы просыпаются по первому будильнику (27% и 40% соответственно) или после нескольких будильников (8% и 12%), зато заметно чаще встают в нужное время самостоятельно (31% против 27%).
Говоря о том, что помогает им заснуть, 19% назвали правильную подушку, 17% — хороший матрас, 13% — объятия любимого человека, 10% — качественное постельное белье, 9% — шторы блэкаут. Также упоминались медикаменты и БАДы (6%), расслабляющая ванна (6%), сопение питомца или мурчание кота (6%), беруши (5%), маска для сна (4%), белый шум (3%), медитация (3%), специальные приложения (1%) и другие варианты (6%). 40% опрошенных отметили, что им ничего не помогает.
«Во сне наш организм расслабляется, отдыхает и набирается сил перед новым днём. Это важная часть нашей жизни: во сне мы проводим треть времени, и от качества сна зависит наше состояние во время бодрствования. Все 35 лет работы нашей компании мы говорим о том, что эффективность сна зависит от каждого человека — важно выбирать качественные матрас, подушки, одеяла, постельное бельё; вырабатывать собственные полезные «ритуалы»; прислушиваться к рекомендациям специалистов. Всё это поможет улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни», — заявила коммерческий директор Askona Елена Корчагова, подводя итог исследования.
Ранее Life.ru писал, что дыхательные практики помогут избавиться от плохих мыслей перед сном. За несколько часов до отдыха следует приглушить свет, проветрить комнату и отказаться от интенсивных физических нагрузок. Ужинать рекомендуется за два — три часа до сна и только лёгкими блюдами.