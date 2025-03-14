Объятия любимых, мурчание котиков и сериалы: Life.ru узнал, что помогает заснуть россиянам

Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день сна — праздник, призванный напоминать людям о его важности для поддержания здоровья и необходимости борьбы с его нарушениями. В преддверии этой даты Life.ru совместно с производителем товаров для здорового сна Askona и Институтом человека РОМИР узнал о том, как спят россияне. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.

Наиболее популярным местом для сна, что неудивительно, оказалась классическая кровать. Её назвали 57% участников опроса, ещё 38% заявили, что спят на диване. Остальные варианты — надувной матрас, пол, кресло-кровать и другие — набрали по 1-2% голосов. При этом наибольшей популярностью кровать пользуется среди молодёжи: её назвали 62% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Диваны более предпочтительны, чем в других возрастных группах, у 45-59-летниз (43%) и тех, кому от 70 лет (42%).

Тех, кто спит на кровати, больше всего в регионах Поволжья (63%), а меньше всего — на Урале (44%). Максимальная доля упоминаний дивана как места для сна зафиксирована в Уральском федеральном округе — 57%, минимум — в Центральном (34%). В столицах кровать упоминается примерно так же часто, как в целом по России, а диван — относительно реже: в Москве на кровати спят 57%, на диване — 31%, в Санкт-Петербурге соответственно 60% и 33%.

В тройку любимых занятий россиян перед сном вошли просмотр фильмов и сериалов (40%), соцсетей (29%) и телепрограмм (27%). Также участники опроса перед сном любят пить чай (18%), читать книги (17%) и новости (15%), есть (9%), слушать аудиокниги или подкасты (6%) и пить вино (2%). У молодежи на первом месте соцсети: среди 18-24-летних им отдают приоритет 46%, среди 25-34-летних —42%. Телевизор наиболее популярен у старшего поколения: его смотрят перед сном 52% тех, кому за 70.

Петербуржцы чаще москвичей просматривают перед сном соцсети (40% против 26%), пьют чай (30% против 23%), читают книги (28% против 19%) и перекусывают. А столичные жители чаще тех, кто живет в Санкт-Петербурге, смотрят фильмы и сериалы (41% против 37%) и телевидение (32% против 23%).

Наиболее интересной оказалась статистика по пробуждениям: 36% опрошенных говорят, что просыпаются строго по первому будильнику, а 24% утверждают, что сами встают в нужное время. 13% признаются, что для окончательного пробуждения им нужно несколько будильников. Нашлись и те, кого будят телефонные звонки или SMS (7%), дети, другие родственники или домашние животные (7%), шум с улицы (2%), умная колонка (1%) или ремонт соседей (1%). 3% сказали, что они просыпают все будильники, и 6% дали другие ответы.

Чаще других по первому будильнику способны проснуться те, кому от 35 до 44 (43%) и от 45 до 59 (42%) лет. Более возрастные респонденты преимущественно встают сами: среди 60-69-летних так ответили 51% опрошенных, а в группе 70+ — 68%. А о необходимости заводить несколько будильников чаще говорят молодые люди. Доля таких ответов среди 18-24-летних — 22%, а среди 25-44-летних — 20%. Для сравнения: в 45-59 лет про несколько будильников упоминают только 8%, а после 60 — 2%.

Москвичи значительно реже жителей Северной столицы просыпаются по первому будильнику (27% и 40% соответственно) или после нескольких будильников (8% и 12%), зато заметно чаще встают в нужное время самостоятельно (31% против 27%).

Говоря о том, что помогает им заснуть, 19% назвали правильную подушку, 17% — хороший матрас, 13% — объятия любимого человека, 10% — качественное постельное белье, 9% — шторы блэкаут. Также упоминались медикаменты и БАДы (6%), расслабляющая ванна (6%), сопение питомца или мурчание кота (6%), беруши (5%), маска для сна (4%), белый шум (3%), медитация (3%), специальные приложения (1%) и другие варианты (6%). 40% опрошенных отметили, что им ничего не помогает.

«Во сне наш организм расслабляется, отдыхает и набирается сил перед новым днём. Это важная часть нашей жизни: во сне мы проводим треть времени, и от качества сна зависит наше состояние во время бодрствования. Все 35 лет работы нашей компании мы говорим о том, что эффективность сна зависит от каждого человека — важно выбирать качественные матрас, подушки, одеяла, постельное бельё; вырабатывать собственные полезные «ритуалы»; прислушиваться к рекомендациям специалистов. Всё это поможет улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни», — заявила коммерческий директор Askona Елена Корчагова, подводя итог исследования.