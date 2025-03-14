Командир «Ахмата» рассказал, как бойцы ВСУ бегут с Курщины в гражданской одежде

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются укрыться из Курской области, переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом сообщил командир группы Аида легендарного спецназа «Ахмат».

Он отметил в беседе с ТАСС, что в некоторых подвалах до сих пор можно встретить выживших украинских военнослужащих, которые «просто ждут подходящего момента».

«Бывают случаи, когда они меняют форму на гражданскую одежду, чтобы покинуть район», — добавил командир.

Ранее командир артиллерийского подразделения российских войск также утверждал, что украинские солдаты используют гражданскую одежду при выполнении задач на Харьковском направлении. Он подчеркнул, что такая тактика чаще всего применяется операторами беспилотников.