В Кремле заявили об «осторожном оптимизме» по урегулированию на Украине
Песков: По вопросу Украины есть основания испытывать осторожный оптимизм
По вопросу разрешения ситуации на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о перспективах украинского урегулирования.
«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — сказал Песков журналистам.
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