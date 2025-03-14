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14 марта, 09:50

В Кремле заявили об «осторожном оптимизме» по урегулированию на Украине

Песков: По вопросу Украины есть основания испытывать осторожный оптимизм

По вопросу разрешения ситуации на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о перспективах украинского урегулирования.

«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — сказал Песков журналистам.

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Напомним, что 13 марта в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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