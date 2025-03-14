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14 марта, 11:41

Валерия ответила на слухи о завершении карьеры певицы

Певица Валерия заявила, что на данный момент не планирует завершать карьеру

Валерия. Обложка © VK / Певица Валерия

Валерия. Обложка © VK / Певица Валерия

Народная артистка России Валерия опровергла слухи о своём завершении карьеры и заявила, что пока не готова покинуть сцену. Об этом она заявила в подкасте «По каверочку», доступном на площадке «VK Видео».

«Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду. Вот так вот не хочется. Когда созрею, скажу: «Всё, отчаливаю!» Но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — заявила 56-летняя артистка.

Пригожин рассказал, как отрывается с домработницей, когда Валерии нет дома
Пригожин рассказал, как отрывается с домработницей, когда Валерии нет дома

Ранее муж Валерии анонсировал её завершение карьеры. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что новый альбом певицы станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет. Тем временем огромный баннер с Валерией появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это произошло 8 марта и стало для артистки настоящим подарком.

Николай Рюмин
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