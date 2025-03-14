Валерия ответила на слухи о завершении карьеры певицы

Народная артистка России Валерия опровергла слухи о своём завершении карьеры и заявила, что пока не готова покинуть сцену. Об этом она заявила в подкасте «По каверочку», доступном на площадке «VK Видео» .

«Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду. Вот так вот не хочется. Когда созрею, скажу: «Всё, отчаливаю!» Но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — заявила 56-летняя артистка.