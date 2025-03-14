«Позитивный сигнал»: В Госдуме оценили слова генсека НАТО по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением дал понять, что Украина не получит членство в Североатлантическом альянсе, и это является позитивным сигналом. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Хорошо, что такое заявление сделал Рютте. Мы всё время слышали от многих политиков разного уровня абсолютно противоречащие друг другу заявления. Менялись они и так и сяк, но всячески эти заявления давали Киеву надежду на что-то», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Чепа добавил, что генсек НАТО сделал заявление, которое полностью соответствует предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что Украина не станет членом НАТО. По словам парламентария, это один из важнейших пунктов договора, который будет подписан. Поэтому недавнее заявление Рютте является хорошим сигналом.