Зеленский выступил с обвинением в адрес РФ и призвал США надавить на Путина

Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу затягивания переговоров по решению конфликта на Украине, обвинив Россию в этом процессе. В своем сообщении в соцсетях он отметил, что силы США могут оказать достаточно серьёзное давление на Москву для достижения прогресса.

«Мы считаем, что ответственность наших партнёров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить конфликт <...> [Президент РФ Владимир] Путин сам его не завершит», — написал Зеленский.