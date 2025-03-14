Зеленский выступил с обвинением в адрес РФ и призвал США надавить на Путина
Зеленский обвинил РФ в затягивании переговоров о перемирии
Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу затягивания переговоров по решению конфликта на Украине, обвинив Россию в этом процессе. В своем сообщении в соцсетях он отметил, что силы США могут оказать достаточно серьёзное давление на Москву для достижения прогресса.
«Мы считаем, что ответственность наших партнёров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить конфликт <...> [Президент РФ Владимир] Путин сам его не завершит», — написал Зеленский.
По словам главы киевского режима, «требуется сильное давление» на РФ, чтобы продвинуть процесс мирного урегулирования конфликта. Он выразил надежду на более активное участие Штатов в этом процессе.
Напомним, что 13 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное перемирие на Украине, но с рядом нюансов. Президент поинтересовался, как Киев будет использовать режим прекращения огня, и кто будет контролировать соблюдение перемирия.
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