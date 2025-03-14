Решение генсека НАТО по Украине шокировало киевскую верхушку
Вице-премьер Стефанишина удивилась решению Рютте закрыть Украине путь в НАТО
Украинские власти отреагировали на решение генерального секретаря НАТО Марка Рютте отказать Незалежной в присоединении к Североатлантическому альянсу. Заявление главы блока вызвало удивление у вице-премьера страны Ольги Стефанишиной.
«Вице-премьер-министр выразила удивление, отметив, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной», — отметили в Минюсте Украины.
Генсек НАТО закрыл двери в альянс для Украины 14 марта. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп советовал киевскому режиму забыть о членстве в блоке.
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