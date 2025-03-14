Пожилая жительница Суджи, эвакуированная из зоны боевых действий, сообщила о попытке изнасилования со стороны военнослужащего ВСУ. По словам пенсионерки, украинец обещал расстрелять её в случае отказа от близости.

«Увязался за мной их солдат. Секса он хотел. Схватил меня, я вырываюсь. Он под наркотиками был или под чем-то», — рассказала пострадавшая ТАСС.

К счастью, пенсионерка смогла вырваться и убежать. Она воспользовалась моментом, когда у боевика при себе не было оружия. По словам женщины, нападавшему было около 25 лет. Суджанка также рассказала о тяжёлых условиях жизни в зоне боевых действий, где в течение нескольких месяцев даже не было возможности помыться.

«По началу в реке мылись-умывались. Потом там такой слой появился, плёнка, нефтепродукты», — вспоминает она.