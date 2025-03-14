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Регион
14 марта, 20:21

«Секса он хотел»: Пожилая жительница Суджи пережила попытку изнасилования со стороны наркомана из ВСУ

Боевик ВСУ требовал интима от пенсионерки в Судже, угрожая расправой

Пожилая жительница Суджи, эвакуированная из зоны боевых действий, сообщила о попытке изнасилования со стороны военнослужащего ВСУ. По словам пенсионерки, украинец обещал расстрелять её в случае отказа от близости.

«Увязался за мной их солдат. Секса он хотел. Схватил меня, я вырываюсь. Он под наркотиками был или под чем-то», — рассказала пострадавшая ТАСС.

К счастью, пенсионерка смогла вырваться и убежать. Она воспользовалась моментом, когда у боевика при себе не было оружия. По словам женщины, нападавшему было около 25 лет. Суджанка также рассказала о тяжёлых условиях жизни в зоне боевых действий, где в течение нескольких месяцев даже не было возможности помыться.

«По началу в реке мылись-умывались. Потом там такой слой появился, плёнка, нефтепродукты», — вспоминает она.

После эвакуации женщине помогли найти родственников, которые считали её погибшей. Она планирует вернуться в свой дом в Судже после полного освобождения Курской области.

«Пришли родненькие»: Жители Суджи встречали освободителей со слезами радости на глазах
«Пришли родненькие»: Жители Суджи встречали освободителей со слезами радости на глазах

Напомним, что за неделю российские военные освободили 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Антон Голыбин
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